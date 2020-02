Tiroler Polizei warnt vor dreisten Betrugsmaschen

Vorsicht Abzocke! Nachdem es in den vergangenen Tagen und Wochen wieder vermehrt zu Betrügereien gekommen war, warnt die Tiroler Polizei einmal mehr vor Ganoven, die sich am Telefon als vermeintliche „Microsoft“-Mitarbeiter ausgeben und sich Zugriff auf Computer der Opfer verschaffen wollen. „Solche Anrufe unbedingt ignorieren, keinesfalls irgendwelche Programme installieren und nie sensible Daten preisgeben“, raten Experten. Derzeit auch in Tirol im Umlauf: dubiose SMS samt Link, der zu einer gefälschten „DHL“-Website führt. Dabei handelt es sich um eine fiese Abo-Falle!