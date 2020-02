Ferrari-Teamchef: „Vettel ist unsere erste Wahl!“

Treffen zwischen Hamilton und Ferrari-Boss

Auch Mercedes-Star Hamilton, der in dieser Saison seinen siebenten WM-Titel anstrebt, ist im letzten Jahr seines laufenden Vertrags. Während Vettels Leistungen nicht mehr so konstant wie früher sind, jagt beim drei Jahre älteren Briten in rascher Abfolge ein Karriere-Meilenstein den nächsten. Hamilton, der sich im vergangenen Jahr mit Ferrari-Präsident John Elkann getroffen hat, wäre in vielerlei Hinsicht ein Upgrade zum Deutschen.