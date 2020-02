Mutter getötet: 14-Jähriger wegen Mord vor Gericht

Am Landesgericht Wiener Neustadt hat am Dienstagvormittag der Mordprozess gegen jenen 14-Jährigen begonnen, der im Juli des Vorjahres in Kirchschlag in der Buckligen Welt in Niederösterreich seine eigene Mutter erstochen haben soll. Wie er gegenüber seinem Verteidiger sagte, sei der Angeklagte während der Tat in einem „Traumzustand“ gewesen. Die Frage nach dem Warum habe er bis heute nicht beantworten können. Dem Jugendlichen drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Die Öffentlichkeit wurde nach den Eingangsvorträgen von der Verhandlung ausgeschlossen.