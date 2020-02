Abholzung im Amazonas droht weiter zu steigen

Tragödie für Mensch und Tier

Lukas Meus, Waldexperte bei Greenpeace in Österreich: „Der Amazonas wird vor unseren Augen umgemäht - für die Profitinteressen von Konzernen und die wirtschaftsgetriebene Politik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Erst vor kurzem hat Bolsonaro ein Gesetz eingebracht, mit dem er indigene Gebiete für wirtschaftliche Zwecke öffnen will. Das ist eine Tragödie, sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen, die im und vom Wald leben. Und in Folge trifft diese kurzsichtige Politik auch den ganzen Planeten: Wenn der Amazonas-Regenwald weiter vernichtet wird, verlieren wir alle den Kampf gegen die Klimakrise.“