Streamingdienst Amazon setzt auf Star Trek

Zweite Staffel ist in Planung

Schauspieler Patrick Steward hat sich von der Idee zur neuen Amazon Prime-Serie davon überzeugen lassen, noch einmal in die Rolle des Raumschiffkapitäns zu schlüpfen – drei von zehn Folgen der ersten Staffel von „Picard“ sind auf dem Streamingdienst bisher verfügbar, wöchentlich kommt eine dazu. Eine zweite Staffel ist ebenfalls schon in Planung, Whoopi Goldberg hat zugesagt, darin mitzuspielen. Das Star Trek-Universum wandert so erstmals nach TV und Kino zu einem Streaming-Anbieter – Paket-Riese Amazon erhofft sich viele neue Prime-Kunden durch den Science Fiction-Blockbuster.