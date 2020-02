Einblick in eine Spiegelwelt

Grüße erhielten wir heute von Leserreporter Ernst M, welcher sich mit seiner Lebenspartnerin auf einen Besuch nach Millstatt in Kärnten begeben hat. Dabei ist ihm dieser wundervolle Schnappschuss vom Nordufer des Millstätter Sees gelungen. Durch die Spiegelung in der Seeoberfläche könnte man denken, dass man durch einen Sprung in den See in eine andere Welt eintauchen könnte.