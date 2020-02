PS-Träume locken die Bike-Fans nach Wels

Wir sind extra aus Salzburg angereist, verbringen einen Vater-Sohn Tag. Die neue KTM 890 Duke R ist richtig geil„, erzählt Nicolas Zöhrer. Die Aussage beweist, die neu inszenierte und erstmals in Wels stattfindende “moto-austria„, präsentiert von der “Krone„, lockt Bike-Fans von überall nach Wels. Bereits vorm Einlass um 9 Uhr tummeln sich viele PS-Liebhaber im Eingangsbereich, können den Beginn kaum mehr erwarten. Neben dem klassischen Ausstellungsbereich, in dem viele der 640 Motorräder und Roller erstmals in Österreich dem Publikum präsentiert werden, kann die Ausstellung mit vielen Shows und Sonderausstellungen aufhorchen.