Islandpferde zum ersten Mal auf dem Weißensee

Auf Island, der Heimat des Islandpferdes, hat das Eisreiten eine lange Tradition. In den Zeiten, als es nur das Pferd als Transportmittel gab, musste in den langen und harten Wintern oft über zugefrorene Seen oder Felder geritten werden. Und aus dieser Tradition sind dann die Eistölt-Turniere auf dem Festland entstanden.