Rangers schießen zwei Tore in sechs Sekunden!

Mika Zibanejad und Chris Kreider stellten am Mittwoch mit einem Doppelschlag in der 18. Minute von 1:1 auf 3:1. Die Gastgeber gewannen die Partie schließlich mit 5:3. Einen Club-Rekord bedeutet der blitzschnelle Doppelschlag übrigens nicht. 2014 schafften Martin St. Louis und Rick Nash zwei Tore in vier Sekunden.