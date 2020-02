Richard Lugner: „Habe jetzt die Qual der Wahl“

Denn auch nach der Absage von Lindsey Vonn, die Ende der Vorwoche überraschend via Twitter daherkam, kann Mörtel wohl einen Stargast aus dem Zylinder zaubern. „Jetzt habe ich aber die Qual der Wahl“, erklärte er „Heute“ auf Nachfrage. „Denn in der Not habe ich meine Tochter Jacqueline damit beauftragt, jemanden zu suchen. Sie kam dann mit einem höchst ansprechenden weiblichen Gast.“