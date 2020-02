Coronavirus: OK-Chef zittert um Olympia in Tokio

Knapp sechs Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio rückt bei den Organisatoren die schnelle Ausbreitung des Coronavirus in China mehr in den Fokus. „Ich bin ernsthaft besorgt, dass die Ausbreitung der Infektionskrankheit den Spielen einen Dämpfer versetzen könnte“, sagte Organisationschef Toshiro Muto am Mittwoch (siehe Video oben) gegenüber Vertretern des Internationalen Paralympischen Komitees.