Ronaldo spielte nicht: Fans erhalten Schadenersatz

Laut der Nachrichtenagentur Yonhap hatten sie argumentiert, die Werbung für das Spiel habe einen Einsatz Ronaldos garantiert, was in ihren Augen aber Übertreibung und Betrug war. Demnach verurteilte das Gericht in Incheon die Marketing-Agentur zu einer Zahlung von je 371.000 Won (umgerechnet knapp 285 Euro).