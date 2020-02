Fall David:  Prozess  erneut vertagt

Davids Tod nach einer Bagatell-Operation im Landesspital schockierte: Der Bub kam mit einem aufgekratztem Blutschwamm am 16. April 2018 in das Landesspital. Der Bub wurde sofort unter Narkose operiert, dabei atmete er Erbrochenes ein und starb elf Tage später an den Folgen. Zwei Mediziner müssen sich deswegen vor Gericht verantworten: Sie sollen die OP zu rasch durchgeführt, das Kind mit Narkosemittel überdosiert haben. Davon sprechen auch zwei eindeutige Gutachten, die der Anklage der Staatsanwaltschaft zu Grunde liegen. Der erste Verhandlungstag verlief durchaus emotional: „Sie Monster“, schrie die Mutter dem Anästhesisten zu, während die Angeklagten über ihre Verteidiger Bedauern ausrichteten, aber wenig Schuldeinsicht zeigten. Die „Krone“ berichtete ausführlich.