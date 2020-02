Ex-Coach Bresnik: „Thiem wird die Nummer 1!“

Enorm viele Punkte

Der 58-Jährige wies auch auf die Leistungen Thiems schon im Herbst 2019 hin. Seit seinem Turniersieg Anfang Oktober in Peking hat der Niederösterreicher nämlich 3.335 Punkte gesammelt. Allein damit wäre er jetzt Ranking-Siebenter. „Wenn man sich vorstellt, was der am Jahresende geleistet hat. Wenn er heuer kein Match mehr gewinnt bis Ende Oktober, steht er immer noch erste 10. Was der in einer Woche Punkte macht, machen andere in ihrer ganzen Karriere nicht.“