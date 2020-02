Anzahlung für Mietwohnung an Betrüger überwiesen

Über eine Internetseite erlangte die 28-jährige Innsbruckerin am 27. Jänner Kenntnis über eine günstige Mietwohnung in Innsbruck. Das vermeintliche Schnäppchen kam der Frau aber teuer zu stehen. Sie wurde aufgefordert, eine Kaution in der Höhe von 1000 Euro zu bezahlen, um die Wohnung besichtigen zu können.