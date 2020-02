Höhepunkt der Epidemie erst in 2 Wochen erwartet

Kreuzfahrtreisen werden teilweise gestrichen

Nach einem Coronavirus-Alarm auf einem Kreuzfahrtschiff ziehen jetzt internationale Reedereien Konsequenzen: Passagiere und Besatzungsmitglieder, die in den vergangenen zwei Wochen in China waren, dürfen nicht an Bord. Zudem stimmen Kreuzfahrtriesen ihre Routen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab. Manche Reisen werden sogar gestrichen. Die deutsche Lufthansa und das österreichische Tochterunternehmen Austrian Airlines verlängern die Sperre der China-Direktflüge jetzt bis Ende Februar. Beim Honda-Werk in Wuhan bleiben die Tore bis mindestens 13. Februar geschlossen: „Die Gesundheit der Mitarbeiter hat Priorität.“