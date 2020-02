Aus für Tempo 140 auf A1 treibt die FP zu Weißglut

Die Fahrzeit verringerte sich um 30 Sekunden

Eingeführt wurden die Teststrecken im Sommer 2018. Bereits damals gingen die Wogen hoch. Unter anderem stellten die Kritiker damals die Sinnhaftigkeit in Frage. Auf dem rund 16 Kilometer langen Abschnitt in Oberösterreich ersparen sich Pkw-Fahrer bei Tempo 140 im Vergleich zu 130 Stundenkilometer gerademal eine halbe Minute. Erich Rippl, Verkehrssprecher der SPÖ im Landtag, sieht in dem Aus für Tempo 140 „keine verkehrspolitische Leistung“. Die türkis-grüne Bundesregierung müsse vielmehr beim Öffi-Ausbau und dem angekündigten 1-2-3-Ticket rasch Ergebnisse liefern.