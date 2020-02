Knie kaputt: Horrordiagnose für Limbacher!

Die Serie schwerer Verletzungen bei Skicrosserin Andrea Limbacher reißt nicht ab. Wie der ÖSV am Sonntag bekanntgab, erlitt die Oberösterreicherin am Samstag bei ihrem Sturz beim Weltcup in Megeve (FRA) einen Innenbandeinriss sowie Schäden am Innen- und Außenmeniskus im linken Knie.