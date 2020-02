Umfrage: Doskozil für Mehrheit besserer SPÖ-Chef

Doskozil auch in Kanzlerfrage vor Rendi-Wagner

Wie am Freitag berichtet, hat eben erst eine Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek für den „ATV Österreich Trend“ ergeben, dass Doskozil auch in der Kanzlerfrage beliebter als Rendi-Wagner ist. Diese kommt dabei gerade einmal auf magere 14 Prozent, während der burgenländische Landeschef zumindest bei 17 Prozent liegt.