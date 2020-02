Kurios! Ausgefallene Lampe stoppt Thiem vs. Zverev

Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht: Ausgerechnet während des Halbfinal-Duells zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev hat eine eigentlich kleine Panne für große Aufregung gesorgt! Ein ausgefallener Flutlicht-Scheinwerfer stoppte bei den Australian Open den Freitag-Hit in der Rod-Laver-Arena für rund 15 Minuten. Was für das normale Auge der TV-Zuschauer kaum merkbar war, irritierte zumindest das deutsche Adlerauge von Zverev so sehr, dass es zu der Unterbrechung kam …