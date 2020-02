Kokain auf Schiffen: Polizei sprengt Drogen-Mafia

Das Kokain kam per Containerschiffe und Jachten aus Südamerika, das Heroin aus dem Iran, das Marihuana aus Albanien, das Ecstasy stellte man selbst her – so überschwemmte man seit Jahren Europa mit Tonnen an Drogen. Und nutzte Österreich als Drehscheibe, Schmuggelroute sowie Handelsplatz. Was die Mafia nicht ahnte: Die Fahnder der Abteilung Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt waren ihnen seit 2017 auf der Spur.