Brutale Schläger attackieren Opfer: Knochenbrüche

Wer diese Burschen am Bild erkennt, sollte die Polizei informieren. Die Aufnahmen sollen zwei brutale Schläger zeigen, die in Schwanenstadt in Oberösterreich einem offenbar zufällig ausgewählten Opfer bei einem Angriff schwere Verletzungen zugefügt haben. Weil bei den Ermittlungen nichts weitergeht, hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft durch die Veröffentlichung eines Zeugenfotos auf wichtige Hinweise.