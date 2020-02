Ein Corona-Verdachtsfall nun auch in Salzburg

Chefarzt: „Österreich ist nicht China“

Dort seien extra leere Betten vorbereitet gewesen, für den Fall der Fälle. „Es war abzusehen, dass das Virus auch nach Salzburg kommen kann. Aber selbst wenn die Patientin daran erkrankt sein sollte, besteht kein Grund zur Panik.“ Die Zustände seien in Österreich nämlich anders. „In China hat sich die Fallzahl der Erkrankten nach nur wenigen Tagen verdoppelt, in Österreich waren bisher nur Verdachtsfälle“, so der Chefarzt. Auch die Patientin selbst zeige keine Nervosität oder Angst.