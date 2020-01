FPÖ-Landeschef kritisiert Kickls AfD-Besuch

Vorarlbergs FPÖ-Chef Christof Bitschi hat die Auslandskontakte der FPÖ-Bundespartei kritisiert. Als Anlass dafür nahm Bitschi „den Besuch bei Vertretern der deutschen AfD in Berlin“. Damit sprach er - ohne ihn explizit beim Namen zu nennen - Klubobmann Herbert Kickl an, der sich am Dienstag unter anderem mit den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland getroffen hatte.