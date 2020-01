Müder Federer kann Djokovic-Express nicht stoppen

In diesem trifft der „Djoker“ am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) entweder auf Dominic Thiem (AUT-5) oder Alexander Zverev (GER-7). Österreichs Tennis-Star bestreitet sein erstes Melbourne-Halbfinale gegen den Deutschen am Freitag (9.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). Djokovic kann mit einem neuerlichen Titel in Melbourne Rafael Nadal an der Spitze der Weltrangliste ablösen.