Arbeiter (31) von herabstürzender Wand verletzt

Bei Arbeiten am Betriebsgelände in Henndorf am Wallersee passierte Montagnachmittag der Unfall: Eine Holzwand, die auf einem Teleskoplader transportiert wurde, stürzte auf einen 31-jährigen Arbeiter aus Rumänien. Der Mann musste mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden.