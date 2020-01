Reiselust der Österreicher auf neuem Rekordhoch

Laut Statistik Austria verreisen viel weniger Leute, doch dort wird eine Urlaubsreise erst ab vier Übernachtungen gezählt. Durchschnittlich verbringen wir 18 Tage auf Reisen. Hauptmotiv ist „vom Job und vom Alltag eine Auszeit zu nehmen“, erklärt Ruefa-Vorständig Helga Freund. Der Haupturlaub wird von 25 Prozent am Meer verbracht. Italien bleibt das beliebteste Ziel in Europa (vor Kroatien). Im Inland fahren die Österreicher am liebsten in die Steiermark (gefolgt von Salzburg und Kärnten). Bei den Fernreisen sind die USA und Thailand erste Wahl, so die Ruefa-Umfrage.