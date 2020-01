So viel kostet Urlaub in Österreichs Skigebieten

Sankt Anton am Arlberg in Tirol

Für seine alpine Schönheit, die Schneesicherheit bis in die Orte und die ausgezeichneten Pistenverhältnisse ist der Arlberg seit über 100 Jahren bekannt. Mit 88 modernsten Bahnen und Liften lässt es sich ohne Zeitverlust direkt ins Wintervergnügen wedeln, denn Warteschlangen gibt es in St. Anton kaum - höchster Standard bei Sicherheit und Komfort inklusive. Die Arlberg-Card, der wiederverwendbare High-Tech-Skipass, öffnet berührungslos die Skilift-Zugänge. Die Après-Ski-Szene wartet mit vielen Angeboten auf: Neben Discos und Bars, in denen gefeiert werden kann, wartet St. Anton am Arlberg mit Modeshows und internationalen Veranstaltungen auf. Zusammen mit Lech, Sonnenkopf und Warth-Schröcken verfügt das Skigebiet St. Anton über 340 Pistenkilometer und gehört damit zu den größten Skigebieten der Alpen.