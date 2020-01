Tasche im Wert von einigen Tausend Euro geraubt

Der Salzburger (39) befand sich am Samstag auf dem Parkplatz bei einem Einkaufzentrum in der Stadt Salzburg in der Fürbergstraße. Plötzlich kam ein Unbekannter in Jeans und schwarzer Winterjacke auf ihn zu und entriss ihm seine Sporttasche. Darauf ergriff der Unbekannte sofort die Flucht. In der Sporttasche befanden sich neben einer hochwertigen Sportausrüstung für Kraftdreikampf auch ein Fotoapparat und eine Geldbörse. Die Schadenshöhe beträgt einige tausend Euro