Delta: Strafe für Rauswurf muslimischer Passagiere

Paar durfte nicht mehr an Bord

Obwohl die Sicherheitsbeauftragten der Fluglinie dem Piloten versicherten, gegen die beiden US-Bürger liege nichts vor, ließ dieser das Paar nicht mehr zurück an Bord. Das US-Verkehrsministerium befand nun, der Pilot habe sich nicht an das Sicherheitsprotokoll gehalten. Dass das Paar aus der Maschine geworfen wurde und danach nicht mehr an Bord zurückdurfte, wäre zudem ohne seine „vermeintliche Religion“ nicht geschehen. Im zweiten Fall wenige Tage später in Amsterdam agierte der Pilot ähnlich.



2018 hatte Delta Airlines fünf Personen aus dem Flugzeug verwiesen, weil eine Flugbegleiterin „nicht mochte, was wir zu ihr sagten“. Ein Instagram-Video sorgte damals für Aufregung in den sozialen Medien.