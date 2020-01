Stadtrat warnt: „Mödling darf nicht Wien werden!“

„Kriminalität, Überbevölkerung, Arbeitslosigkeit, Parkplatzmisere, Zwei-Klassen-Gesellschaft, Überfremdung in Schulen, Verkehrskollaps, Wohlstandsrankingverlierer, Unfreundlichkeitsweltmeister, falsche Subventionspolitik, Rot-Grün etc.!“, all diese Worte benutzt Könczöls auf Facebook, um zu beschreiben, was ihn an Wien stört und was er keinesfalls in Mödling haben möchte. Darum ergänzt der FPÖ-Stadtrat: „Mödling soll Mödling bleiben!“