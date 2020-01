Macron: Wildes Wortgefecht mit Israels Polizei

Erinnerungen an Vorfall mit Chirac in Jerusalem 1996

Der Vorfall erinnert an eine Auseinandersetzung des früheren Präsidenten Jacques Chirac bei einem Besuch in Jerusalem 1996. „Wollen Sie, dass ich zu meinem Flugzeug zurückgehe?“, herrschte Chirac damals israelische Sicherheitskräfte an. Er sprach wie Macron von einer „Provokation“. Auch Chirac wurde zunächst nicht in die St.-Anna-Kirche gelassen.