11 Radarboxen blitzten unglaubliche 42.980-mal!

Hotspot Wankmüllerhofstraße

Denn gingen 2018 noch 32.037 Geschwindigkeitsübertretungen ins Verfahren, so wurden im Vorjahr insgesamt 42.980 Schnellfahrer angezeigt. Und das, obwohl zu den elf bestehenden Radarboxen keine einzige neue dazu kam. Am öftesten blitzte es dabei in der Wankmüllerhofstraße - siehe auch Grafik.