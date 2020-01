Rachemord in Tirol: Anklage gegen Pärchen erhoben

Männer kannten sich aus früheren Jahren

Zuletzt in Norditalien im Raum Turin aufhältig, zog es den 29-jährigen Verdächtigen immer wieder als „U-Boot“ nach Tirol zurück. Unterschlupf fand er stets beim Inder (22), in einer winzigen Garçonnière in der Michael-Gaismair-Straße im Innsbrucker Stadtteil Wilten. So auch am 9. April 2019: Die beiden Männer, die sich laut Ermittlern aus früheren Jahren kannten, ließen es offenbar so richtig krachen und feierten mit viel Alkohol in die Nacht hinein. Mit dabei: die Freundin des Wohnungsinhabers (21), eine Italienerin mit indischen Wurzeln, sowie deren beste Kollegin (Inderin, ebenfalls 21 Jahre, zuletzt wohnhaft in Südtirol).