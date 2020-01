Ludwig beklagt Fortsetzung des „Wien-Bashing“

Die ÖVP fordert einen strengeren Vollzug beim Arbeitslosengeld, denn aus Sicht der Regierungspartei gibt es viel zu viel Missbrauch damit. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sorgt mit dem Vorstoß für Aufregung, „Menschen, die in Ostösterreich arbeitslos sind - gerade wenn sie hier nicht verwurzelt sind, wie Asylberechtigte zum Beispiel, die erst kurz da sind“, in Westösterreich zu beschäftigen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ebenfalls ÖVP) findet es „inakzeptabel“, dass es in der Bundeshauptstadt so viele Arbeitslose und im Westen viele offene Stellen gibt. Ob dieser Aussagen platzt nun dem Wiener Bürgermeister der Kragen. Michael Ludwig (SPÖ) beklagte am Dienstag die Fortsetzung des „Wien-Bashing“.