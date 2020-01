Einsatz des Heeres an Grenze gefordert

Gehäuft haben sich in den vergangenen Tagen die Aufgriffe von illegalen Grenzgängern in der Ostregion. Auch in Niederösterreich versuchten Schlepper, Flüchtlinge illegal aus Tschechien ins Land zu bringen. SP-Vorsitzender Franz Schnabl fordert jetzt einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres wie im Burgenland.