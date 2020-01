Drogenlenker (31) randalierte auf Westautobahn

An dem Wagen stellten die Beamten einen frischen Unfallschaden und eine zerborstene Heckscheibe fest, berichtete die oö. Polizei am Montag. Der 31-jährige Fahrer aus Salzburg wirkte verwirrt, war aggressiv, kooperierte nicht und drohte - im dreispurigen Bereich ohne Pannenstreifen - in den fließenden Verkehr zu laufen. Er schlug mit den Fäusten auf sein Auto ein, stieß Drohungen aus und ging wild gestikulierend auf die Beamten los.