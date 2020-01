Hier entsteht der größte Schneemann der Welt

Der größte Schneemann der Welt entsteht bei der Talstation des Skigebietes Riesneralm in der Steiermark. Am 1. Februar soll er eine Höhe von 40 Meter haben und damit die bisherige Rekordmarke (37,21 Meter in den USA 2008) überbieten. Projektleiter Gerhard Peer ist mit dem Fortschritt zufrieden: „Der Unterbau ist bereits fertig, er misst schon 25 Meter Höhe und hat einen Durchmesser von 32 Meter.“