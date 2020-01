Chef von Pizzeria erstochen: Verdächtiger in Haft

Zwischen den beiden Männern war es in dem Lokal in Pitten zum Streit gekommen. Im Zuge dessen stach einer der beiden seinen Kontrahenten nieder. Die Polizei war am späten Vormittag von dem Verbrechen in der „Pizzeria Pitten“ verständigt worden. Die Beamten fanden den Betreiber des Lokals, einen türkischen Staatsbürger, tot auf und nahmen den verdächtigen Landsmann (31) des Opfers fest.