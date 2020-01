Täter: „Habe plötzlich nur noch schwarzgesehen“

Eifersucht dürfte das Motiv für die Bluttat an Gabriela P. gewesen sein. Wie berichtet, wurde die 42-Jährige am Mittwoch von ihrem Lebensgefährten Nicolae T. (50) getötet. Im Haus der beiden, in Ybbs an der Donau. Dem Verbrechen soll ein Streit vorausgegangen sein - wegen eines angeblichen Liebhabers der Frau.