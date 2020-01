Schulkinder weinten, als die Abrissbirne zuschlug

Kritik an Kommission

„Unser Wunsch wäre es, dass der Schutz-Kataster als zusätzliches Instrument zu den vorhandenen Schutzzonen angewendet würde. Steht ein Haus vor dem Verkauf, Umbau oder Abriss, müsste die Altstadtkommission verpflichtend ein Gutachten darüber erstellen“, führt Laukhardt aus. Stichwort Altstadtkommission - in Briefen an die Redaktion kritisieren Leser die Sachverständigen: Sie ließen es zu, dass Baujuwele vernichtet würden.