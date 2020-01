Retten wir die steirischen Baujuwele vor Abriss!

Alte Häuser fallen der Abrissbirne zum Opfer

Und dennoch herrsche vielerorts in Graz schlicht „Verwüstung“, wie der Sprecher der Initiative SOKO Altstadt, Peter Laukhardt, beklagt: „Die von der Unesco vorgeschriebenen ,Pufferzonen‘ zwischen der historischen Altstadt und dem ebenso zum Welterbe erklärten Schloss Eggenberg werden zum Teil von der Stadt ignoriert und einfach zubetoniert.“ Beispiele dafür sind zwei prächtige Villen in der Eggenberger Allee - beide aus dem 19. Jahrhundert -, die Geschichte sind. An der einen Stelle „thront“ nun ein Gebäude-Ungetüm, an der anderen klafft ein hässliches Baustellen-Loch.