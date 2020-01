Maria Happel und ihr „Rendezvous mit Graz“

Das Ballmotto lautet „Walzerglück und Ballkunst“. Was ist für Sie Ballkunst?

Bei uns wurde Ballkunst in einem anderen Zusammenhang gepflegt, denn ich komme aus einer Handballer-Familie - nicht alle sind so klein gewachsen wie ich (lacht)! Im Ernst: Ich finde es wichtig zu wissen, dass Glück nichts Selbstverständliches ist. Man sollte sich bewusst machen, dass es ein Glück ist, morgens zu erwachen und gesund zu sein. Einen Ball unter das Motto „Heute sind wir glücklich, sonst bleibt alles draußen - das Glück hat hier ein Zuhause“ zu stellen, das finde ich ganz ganz toll.