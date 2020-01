Vorfälle am Machu Picchu: 5 Touristen abgeschoben

Von jenen sechs Touristen, die in Peru festgenommen worden waren, weil sie nicht nur eine Steinmauer beschädigt, sondern in der weltberühmten Inka-Ruine von Machu Picchu auch ihre Notdurft verrichtet haben sollen, sind fünf Urlauber in das Nachbarland Bolivien abgeschoben worden. Dem sechsten Festgenommenen, einem 28-Jährigen, wird der Prozess gemacht: Ihm drohen vier Jahre Haft.