ÖVP: Fast jeder soll tauglich fürs Bundesheer sein

Durch Österreich marschiert ein Heer an Untauglichen: Jeder vierte Stellungspflichtige ist aus gesundheitlichen Gründen von Wehr- oder Zivildienst befreit, in Wien gar jeder dritte. Geht es nach der ÖVP, sind die Kriterien dafür zu locker: Die Ex-Kanzlerpartei fordert in ihrem Wahlprogramm die Einführung einer Teiltauglichkeit, wie ihr Klubobmann nun der „Krone“ erklärte. Einer von vier 18-Jährigen ist so ungesund, dass er für das Bundesheer nicht zu gebrauchen ist.