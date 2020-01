Thiem und Co. sammelten drei Mio. Euro für Opfer

Mit der Exhibition „Rally for Relief“ sammelten Dominic Thiem und Co. am Mittwochabend in der wegen Regens geschlossenen Rod-Laver-Arena in Melbourne drei Millionen Euro für die Opfer der verheerenden Buschfeuer in Australien. Zuvor waren bereits 2,8 Millionen australische Dollar (1,74 Mio. Euro) von der globalen Tennis-Community gespendet worden.