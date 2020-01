Von #Hashtag bis Hennessy

Wie der Drink zum Kunstwerk wird, zeigte Kan Zuo u. a. mit „Feuerspielen“ und einer geklärten Pina Colada in bunten Farben. „Komplizierte Drinks machen immer viel her, aber auch minimalistische Klassiker können sich mit dem gewissen Etwas abheben“, erzählt Zuo und demonstriert das an einem „schaumigen“ Screw Driver.