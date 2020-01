Tausende Polizisten mehr auf Österreichs Straßen

Nehammer brachte dazu im Ministerrat eine Sicherheitsinitiative ein, die zum Ziel hat, in dieser Legislaturperiode 4300 Polizisten mehr auf die Straße zu bringen. Demnach sollen 2300 zusätzliche Planstellen und 2000 zusätzliche Ausbildungsplanstellen kommen. Der Rekrutierungsstand liegt laut dem Innenminister derzeit bei 1600. Die ersten Polizisten sollen somit im Sommer des heurigen Jahres auf Dienststellen quer durch Österreich verteilt werden. Sebastian Kurz hatte diese Pläne schon am Dienstag bei einem Besuch der Polizeistation am Westbahnhof erwähnt.