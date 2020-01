Fix: Brunmayr neuer Trainer von Blau-Weiß Linz

„Er war von Anfang an der Trainer, der am besten in unser Anforderungsprofil gepasst hat“, freut sich Sportchef Tino Wawra nach der Verpflichtung von Ronald Brunmayr. Der Vertrag wurde vorerst bis zum 31. Mai 2020 abgeschlossen, der bestehende Vertrag mit den FC Juniors OÖ wird bis Sommer ausgesetzt.