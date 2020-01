Hier trifft ein Blitz das höchste Gebäude der Welt

Am Freitagabend war es schließlich so weit - das Ausharren hatte sich ausgezahlt. Ein Blitz schlug in den 828 Meter hohen Burj Khalifa in Dubai ein, während der Architekturfotograf auf der Lauer lag. „Nur zwei Minuten nachdem ich meine Kamera aufgestellt hatte, kam er daher - ein Pfeil aus dem Blauen“, schreibt Anjum auf Facebook.